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СМИ: Никиту Михалкова перевели в реанимацию

Семён Гудошников
Сегодня в 13:52

Режиссера Никиту Михалкова, госпитализированного накануне, перевели в реанимацию. Первой об этом написала Baza, позже — Mash и телеканал «360» со ссылкой на источник.

По утверждению Baza, у Михалкова диагностирована ковидная пневмония, «360» приводит версию представителей режиссера — что у него грипп.

Телеканал передает, что артист находится в сознании, на низком потоке кислорода, дыхание — нормальное. Также, по информации «360», у Михалкова выявили признаки системного воспаления и проблемы с кишечником. Он находится в больнице № 52 в Москве.

О госпитализации Михалкова Baza написала накануне, заявив, что у режиссера ковидная пневмония, а врачи оценивают его состояние как тяжелое. В пресс-службе артиста сказали, что Михалков госпитализирован с гриппом, не уточнив деталей. Супруга режиссера призвала не делать преждевременных выводов о состоянии ее мужа.

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