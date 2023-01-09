Михалков остается в реанимации. «МК» пишет, что у него подтвердили коронавирус

Режиссер Никита Михалков остается в реанимационном отделении. Об этом представитель больницы сообщил РИА «Новости».
Агентство не сообщает новых подробностей диагноза режиссера, заявляя, что госпитализировали его 5 января с гриппом.
Тем временем «Московский комсомолец» пишет, что, по его данным, сперва Михалкову поставили диагноз «грипп», но ПЦР-тест подтвердил коронавирус. Источник информации издание не указывает.
После положительного теста, сообщает «МК», режиссера перевели 52-ю ГКБ, которая специализируется на коронавирусных больных.
5 января о госпитализации Михалкова написала Baza, заявив, что у режиссера ковидная пневмония, а врачи оценивают его состояние как тяжелое. В пресс-службе артиста сказали, что Михалков госпитализирован с гриппом, не уточнив деталей. Супруга режиссера призвала не делать преждевременных выводов о состоянии ее мужа. На следующий день СМИ написали о переводе режиссера в реанимацию.
Весной 2020 года в одном из выпусков своей передачи «Бесогон ТВ» Михалков заявил, что основатель Microsoft Билл Гейтс под видом вакцинации хочет чипировать людей. Тем не менее в апреле 2021-го режиссер сделал прививку от ковида.