Организаторы «Золотой малины» отозвали премию у Брюса Уиллиса из‑за новости о его болезни

Организаторы шуточной антипремии «Золотая малина» отозвали награду у Брюса Уиллиса после сообщения о том, что актер страдает от афазии — расстройства речи. Об этом сооснователи «Золотой малины» заявили изданию The Wrap.

Джон Уилсон и Мо Мерфи заявили, что вручить Уиллису антипремию за худшую актерскую работу 2021 года было бы некорректно в свете поставленного ему диагноза. Из‑за состояния здоровья артисту придется завершить кинокарьеру.

«Если чье-то медицинское состояние становится фактором, влияющим на актерскую работу, мы считаем недопустимым присуждать „Золотую малину“», — сказали сооснователи антипремии.

Ранее в твиттере «Золотой малины» появилось сообщение с сожалениями о состоянии Уиллиса. К нему было добавлено высказывание, которое многие подписчики сочли бестактным: «Возможно, это объясняет, почему в 2021 году он решил уйти красиво».

В 2021 году организаторы «Золотой малины» выделили для Уиллиса отдельную категорию — «Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года». Именно в ней актеру вручили награду за фильм «Звездный рубеж».

Сооснователи антипремии решили также отозвать еще одну номинацию: они официально отказались от номинации актрисы Шелли Дюваль в категории «Худшая женская роль». Та получила ее еще в 1981 году за «Сияние» Стэнли Кубрика.

Позднее выяснилось, что Кубрик доводил актрису до изнеможения, добиваясь нужного результата. Дюваль охарактеризовала свой опыт работы с режиссером как «практически невыносимый».