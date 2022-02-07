«Золотая малина» выделила категорию для работ Брюса Уиллиса

Антипремия «Золотая малина» выделила отдельную категорию с худшими фильмами Брюса Уиллиса. Об этом сообщает USA Today.

В 2021 году вышло восемь фильмов с участием актера, поэтому жюри антипремии выделило для него категорию «Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года». Среди них — «Американская осада», «Преступный квест», «Звездный рубеж», «Тупик», «Крепость», «Полночь на злаковом поле», «За гранью жизни» и «Выжить в игре».

Полный список номинантов на «Золотую малину»

Худший фильм

«Диана: Мюзикл»

«Бесконечность»

«Карен»

«Космический джем: Новое поколение»

«Женщина в окне»

Худший актер

Скотт Иствуд («Опасный»)

Роу Хартэмпф («Диана: Мюзикл»)

Леброн Джеймс («Космический джем: Новое поколение»)

Бен Платт («Дорогой Эван Хансен»)

Марк Уолберг («Бесконечность»)

Худшая актриса

Эми Адамс («Женщина в окне»)

Жанна де Ваал («Диана: Мюзикл»)

Меган Фокс («Полночь на злаковом поле»)

Тэрин Мэннинг («Карен»)

Руби Роуз («Ангел мести»)

Худшая актриса второго плана

Эми Адамс («Дорогой Эван Хансен»)

Софи Куксон («Бесконечность»)

Дави Эрин («Диана: Мюзикл»)

Джуди Кэй («Диана: Мюзикл»)

Тэрин Мэннинг («Все до последнего»)

Худший актер второго плана

Бен Аффлек («Последняя дуэль»)

Ник Кэннон («Ограбление по-джентльменски»)

Мэл Гибсон («Опасный»)

Гарет Кигэн («Диана: Мюзикл»)

Джаред Лето («Дом Gucci»)

Худший режиссер

Кристофер Эшли («Диана: Мюзикл»)

Стивен Чбоски («Дорогой Эван Хансен»)

Дэмон «Коук» Дэниелс («Карен»)

Ренни Харлин («Ограбление по-джентльменски»)

Джо Райт («Женщина в окне»)

Худший экранный дуэт

ЛеБрон Джеймс и любой анимационный персонаж Warner в «Космическом Джеме-2»

Джаред Лето и его 17-фунтовое латексное лицо, его одежда или его нелепый акцент в «Доме Gucci»

Бен Платт и любой другой персонаж, который играет так же, как Платт поет, в «Дорогом Эване Хансене»

Том и Джерри в «Томе и Джерри»

Любой представитель актерского состава и любой музыкальный номер в «Диане: Мюзикл»

Худший сценарий

«Диана: Мюзикл»

«Карен»

«Женщина в окне»

«Ограбление по-джентльменски»

«Твист»

Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года

«Американская осада»

«Преступный квест»

«Звездный рубеж»

«Тупик»

«Крепость»

«Полночь на злаковом поле»

«За гранью жизни»

«Выжить в игре»

Победители антипремии станут известны 26 марта.