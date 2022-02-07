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«Золотая малина» выделила категорию для работ Брюса Уиллиса

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:35

Антипремия «Золотая малина» выделила отдельную категорию с худшими фильмами Брюса Уиллиса. Об этом сообщает USA Today.

В 2021 году вышло восемь фильмов с участием актера, поэтому жюри антипремии выделило для него категорию «Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года». Среди них — «Американская осада», «Преступный квест», «Звездный рубеж», «Тупик», «Крепость», «Полночь на злаковом поле», «За гранью жизни» и «Выжить в игре».

Полный список номинантов на «Золотую малину»

Худший фильм

«Диана: Мюзикл»
«Бесконечность»
«Карен»
«Космический джем: Новое поколение»
«Женщина в окне»

Худший актер

Скотт Иствуд («Опасный»)
Роу Хартэмпф («Диана: Мюзикл»)
Леброн Джеймс («Космический джем: Новое поколение»)
Бен Платт («Дорогой Эван Хансен»)
Марк Уолберг («Бесконечность»)

Худшая актриса

Эми Адамс («Женщина в окне»)
Жанна де Ваал («Диана: Мюзикл»)
Меган Фокс («Полночь на злаковом поле»)
Тэрин Мэннинг («Карен»)
Руби Роуз («Ангел мести»)

Худшая актриса второго плана

Эми Адамс («Дорогой Эван Хансен»)
Софи Куксон («Бесконечность»)
Дави Эрин («Диана: Мюзикл»)
Джуди Кэй («Диана: Мюзикл»)
Тэрин Мэннинг («Все до последнего»)

Худший актер второго плана

Бен Аффлек («Последняя дуэль»)
Ник Кэннон («Ограбление по-джентльменски»)
Мэл Гибсон («Опасный»)
Гарет Кигэн («Диана: Мюзикл»)
Джаред Лето («Дом Gucci»)

Худший режиссер

Кристофер Эшли («Диана: Мюзикл»)
Стивен Чбоски («Дорогой Эван Хансен»)
Дэмон «Коук» Дэниелс («Карен»)
Ренни Харлин («Ограбление по-джентльменски»)
Джо Райт («Женщина в окне»)

Худший экранный дуэт

ЛеБрон Джеймс и любой анимационный персонаж Warner в «Космическом Джеме-2»
Джаред Лето и его 17-фунтовое латексное лицо, его одежда или его нелепый акцент в «Доме Gucci»
Бен Платт и любой другой персонаж, который играет так же, как Платт поет, в «Дорогом Эване Хансене»
Том и Джерри в «Томе и Джерри»
Любой представитель актерского состава и любой музыкальный номер в «Диане: Мюзикл»

Худший сценарий

«Диана: Мюзикл»
«Карен»
«Женщина в окне»
«Ограбление по-джентльменски»
«Твист»

Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года

«Американская осада»
«Преступный квест»
«Звездный рубеж»
«Тупик»
«Крепость»
«Полночь на злаковом поле»
«За гранью жизни»
«Выжить в игре»

Победители антипремии станут известны 26 марта.

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