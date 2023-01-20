РПЛ заняла последнее место в рейтинге национальных футбольных первенств

Российская премьер-лига (РПЛ) по итогам 2022 года опустилась на последнее, 80-е место в рейтинге национальных первенств Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Список опубликован на сайте организации.
Как отмечает РБК, рейтинг определяется на основе всех результатов клубов на национальном (чемпионат, кубок) и международном (турниры ФИФА и конфедерации) уровне.
РПЛ в 2022 году получила 223 балла, уступив национальным первенствам Замбии (239,25), Беларуси (242,5) и Нигерии (247,5). Годом ранее РПЛ была на 36-м месте с результатом в 418 баллов.
В новой версии рейтинга первую строчку заняла бразильская Серия А (1181). За ней идут Английская премьер-лига (1086) и испанская Примера (967,5).
В конце февраля прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех соревнованиях на неопределенный срок, в мае Европейская ассоциация постановила, что российские команды не будут участвовать в матчах сезона 2022/2023.
В Российском футбольном союзе обсуждают возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. 10 января стало известно, что УЕФА сформирует рабочую группу по вопросу возвращения российского футбола в международные турниры.