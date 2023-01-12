СМИ: в Турции девушкам ростом ниже 160 сантиметров рекомендовали сидеть дома из‑за шторма

Среди пострадавших оказался американский актер Джереми Реннер. Он расчищал дорогу около дома с помощью снегоуборочной машины, пытаясь справиться с последствиями снежного шторма. Машина наехала актеру на ногу, он получил «ортопедические травмы и тупую травму груди», потерял много крови и впоследствии перенес операцию.