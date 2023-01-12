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СМИ: в Турции девушкам ростом ниже 160 сантиметров рекомендовали сидеть дома из‑за шторма

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:54

Турецкое издание Antalya Hakkinda пишет, что губернатор Антальи Эрсин Языджы рекомендовал девушкам ростом ниже 160 сантиметров не выходить на улицу из‑за бушующего шторма, так как велика угроза, что их унесет ветер.

Шторм в Анталье уже вызвал волны высотой 5–6 метров. Скорость ветра в центре города время от времени достигает 100 километров в час.

Власти Антальи заранее предупредили о надвигающемся шторме. По данным синоптиков, непогода продолжится до конца дня.

В конце декабря на США обрушились снежные бури и мощный арктический ветер, в результате которых погибли минимум 28 человек.

Среди пострадавших оказался американский актер Джереми Реннер. Он расчищал дорогу около дома с помощью снегоуборочной машины, пытаясь справиться с последствиями снежного шторма. Машина наехала актеру на ногу, он получил «ортопедические травмы и тупую травму груди», потерял много крови и впоследствии перенес операцию.

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