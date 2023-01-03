Джереми Реннер пострадавший при уборке снега, перенес операцию

Актер Джереми Реннер, который 2 января был доставлен в больницу, перенес операцию. Об этом сообщает Deadline.
Представители артиста рассказали, что он получил тупую травму грудной клетки и повреждения опорно-двигательного аппарата. Его состояние все еще оценивается как «критическое, но стабильное».
Подробности инцидента держатся в секрете. СМИ пишут, что на ногу Реннера наехала снегоуборочная машина, в результате чего он потерял много крови.
В декабре в США прошел снежный шторм, из‑за которого погибли 46 человек по всей стране. Около 35 тыс. домов в округах Вашо, Карсон, Дуглас, Стори и Лайон Северной Невады остались без электричества.
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