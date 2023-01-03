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Джереми Реннер пострадавший при уборке снега, перенес операцию

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:09

Актер Джереми Реннер, который 2 января был доставлен в больницу, перенес операцию. Об этом сообщает Deadline.

Представители артиста рассказали, что он получил тупую травму грудной клетки и повреждения опорно-двигательного аппарата. Его состояние все еще оценивается как «критическое, но стабильное».

Подробности инцидента держатся в секрете. СМИ пишут, что на ногу Реннера наехала снегоуборочная машина, в результате чего он потерял много крови.

В декабре в США прошел снежный шторм, из‑за которого погибли 46 человек по всей стране. Около 35 тыс. домов в округах Вашо, Карсон, Дуглас, Стори и Лайон Северной Невады остались без электричества.

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