Минимум 28 человек погибли в США из‑за зимнего шторма

Аварии — одна из причин смертей, вызванных непогодой. Еще часть людей погибла из‑за переохлаждения. К примеру, в небольшом городе Бат в Мичигане водитель снегоуборочной машины обнаружил на улице в снегу 82-летнюю женщину, свернувшуюся в калачик. Она скончалась в больнице.