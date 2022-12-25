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Минимум 28 человек погибли в США из‑за зимнего шторма

Семён Гудошников
Сегодня в 13:03

Снежные бури и мощный арктический ветер послужили причиной гибели по меньшей мере 28 человек в США, сообщает CNN. Смерти зарегистрированы в Оклахоме, Кентукки, Миссури, Теннесси, Висконсине, Канзасе, Небраске, Огайо, Нью-Йорке, Колорадо и Мичигане.

Зимний шторм обрушился на большую часть восточной территории страны и Средний Запад. Он вызвал обрывы линий электропередач, задержку авиарейсов, резкое снижение температуры и гололедицу, из‑за которой произошло множество аварий.

Аварии — одна из причин смертей, вызванных непогодой. Еще часть людей погибла из‑за переохлаждения. К примеру, в небольшом городе Бат в Мичигане водитель снегоуборочной машины обнаружил на улице в снегу 82-летнюю женщину, свернувшуюся в калачик. Она скончалась в больнице.

По данным Национальной метеорологической службы, «арктический взрыв» продолжится еще несколько дней, но его сила уменьшится. Власти просят отказаться от путешествий по стране во время непогоды.

По данным FlightAware.com, в США были задержаны 7,1 тыс. рейсов, еще 3,1 тыс. отменены. Электричество отключено у 390 тыс. абонентов в штатах Вашингтон, Джорджия, Северная Каролина, Вирджиния, Мэриленд, Пенсильвания и других, пишет «Коммерсант».

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