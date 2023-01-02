Джереми Реннер попал в больницу после уборки снега

Джереми Реннер был доставлен в больницу на вертолете после уборки снега, появившегося в результате сезонного шторма на севере Невады. Об этом сообщает Deadline.
Что именно произошло с актером, не уточняется. Его состояние описывается как «критическое, но стабильное». Представитель Реннера уточнил, что сейчас он находится в окружении семьи и «получает отличный уход».
Ранее актер опубликовал в своих соцсетях фотографию последствий сильных снегопадов на границе штатов Калифорния и Невада. «Снегопад у озера Тахо — это вам не шутки», — написал он.
В канун Нового года в округах Вашо, Карсон, Дуглас, Стори и Лайон Северной Невады прошел сильнейший зимний шторм. В результате него 35 тыс. домов остались без электричества.
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