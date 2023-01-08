Хабиб Нурмагомедов окончательно уходит из MMA. Это касается и его тренерской карьеры

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов окончательно покидает индустрию смешанных единоборств (ММА). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на три источника, близких к спортсмену.
Как отмечает собеседник ТАСС, Хабиб Нурмагомедов «больше не будет тренировать, не будет присутствовать с командой на сборах». Спортсмен хочет проводить больше времени с семьей.
Нурмагомедов косвенно подтвердил сообщение агентства в соцсетях. Он сделал репост публикации аккаунта @za.khabiba в инстаграме* о своем уходе из ММА.
В 2021-м президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Хабиб Нурмагомедов «100% официально на пенсии». Однако речь, вероятно, шла только о выступлениях в рамках организации. По данным «Коммерсанта», после этого спортсмен работал тренером.
На счету 34-летнего Хабиба Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения. В 2018 году он стал чемпионом UFC и трижды защищал титул. В 2022 году Нурмагомедов был включен в зал славы UFC.
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