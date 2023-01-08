Хабиб Нурмагомедов окончательно уходит из MMA. Это касается и его тренерской карьеры

Впервые спортсмен объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гейджи. Этот бой стал для него первым после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался 3 июля из‑за осложнений после коронавируса.