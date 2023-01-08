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Хабиб Нурмагомедов окончательно уходит из MMA. Это касается и его тренерской карьеры

Виктория Шанина
Сегодня в 09:27

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов окончательно покидает индустрию смешанных единоборств (ММА). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на три источника, близких к спортсмену.

Как отмечает собеседник ТАСС, Хабиб Нурмагомедов «больше не будет тренировать, не будет присутствовать с командой на сборах». Спортсмен хочет проводить больше времени с семьей.

Нурмагомедов косвенно подтвердил сообщение агентства в соцсетях. Он сделал репост публикации аккаунта @za.khabiba в инстаграме* о своем уходе из ММА.

Впервые спортсмен объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гейджи. Этот бой стал для него первым после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался 3 июля из‑за осложнений после коронавируса.

В 2021-м президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Хабиб Нурмагомедов «100% официально на пенсии». Однако речь, вероятно, шла только о выступлениях в рамках организации. По данным «Коммерсанта», после этого спортсмен работал тренером.

На счету 34-летнего Хабиба Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения. В 2018 году он стал чемпионом UFC и трижды защищал титул. В 2022 году Нурмагомедов был включен в зал славы UFC.

* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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