Хабиб Нурмагомедов официально ушел на пенсию

«Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг», — поделился Уайт.

«Был отличный ужин с великолепными людьми. Большое спасибо Дэйне Уайту и всей команде UFC за возможность проявить себя. Вы, ребята, навсегда изменили жизнь многих благодаря этому виду спорта. <…> Также спасибо всей моей команде, спарринг-партнерам и фанатам. Надеюсь, вы примете мое решение и поймете меня», — сказал Хабиб Нурмагомедов.

Впервые спортсмен объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гейтжи. Этот бой стал для него первым после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался 3 июля из‑за осложнений от коронавируса.