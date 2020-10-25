Хабиб Нурмагомедов одержал победу на Джастином Гэтжи и объявил о завершении карьеры

Россиянин Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, одержав победу над американцем Джастином Гетжи. Поединок прошел в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов выиграл бой во втором раунде. Он поймал ногу Гэтжи и перешел к удушающему приему. В результате американский боец потерял сознание. После боя Нурмагомедов заплакал прямо в октагоне. Этот бой стал для него первым после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался 3 июля из‑за осложнений от коронавируса.

В речи после боя дагестанский боец заявил о завершении карьеры. «Сегодня был мой последний бой в UFC. Когда UFC позвонил мне насчет Джастина, я поговорил с мамой, она не хотела, чтобы я дрался без отца, но я пообещал ей, что это будет мой последний бой. Если я дал слово, я должен следовать ему до конца», — сказал Нурмагомедов.

Это уже третья защита титула для Нурмагомедова. Он стал чемпионом UFC в легком весе 7 апреля 2018 года, победив американца Эла Яквинту. 6 октября 2018 года он защитил титул в бое против ирландца Конора Макгрегора, а 7 сентября 2019 года — в схватке против американца Дастина Портье. Всего Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 поединков, не потерпев ни одного поражения.