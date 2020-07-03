Умер отец и тренер бойца UFC Хабиба Нурмагомедова

На 58-м году жизни умер Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Об этом в телеграме сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Хабиб Нурмагомедов пока не комментировал эту информацию. Четыре дня назад он опубликовал в инстаграме фотографию с отцом и подписью «Father».
В апреле у Абдулманапа Нурмагомедова диагностировали коронавирус и вызванную им пневмонию. В мае состояние тренера ухудшилось, ему сделали операцию на сердце, и он впал в кому. В июне сообщалось, что он вылечился от COVID-19 и идет на поправку.
Источник «Спорт-экспресса» заявлял, что в Дагестане Нурмагомедова лечили неправильно, и у него возникли осложнения. После этого его доставили спецбортом в Москву.