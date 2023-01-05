«Идея состоит в том, чтобы любой, кто связан с кинематографом или хочет им заниматься, мог проконсультироваться с этой базой. Мне очень повезло: я смог сделать то, что хотел и когда хотел. Я считаю своим долгом передать то, что я пережил», — заявил фон Триер, не приведя, однако, подробностей о сроках и формате проекта.