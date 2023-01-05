Датский кинорежиссер Ларс фон Триер («Рассекая волны», «Танцующая в темноте», «Нимфоманка», «Королевство») рассказал о своем новом проекте — это будет «база данных» о его работе в индустрии кино, пишет итальянская газета Corriere della Sera.
«Идея состоит в том, чтобы любой, кто связан с кинематографом или хочет им заниматься, мог проконсультироваться с этой базой. Мне очень повезло: я смог сделать то, что хотел и когда хотел. Я считаю своим долгом передать то, что я пережил», — заявил фон Триер, не приведя, однако, подробностей о сроках и формате проекта.
В августе 2022 года, когда фон Триер заканчивал работу над третьим — финальным — сезоном хоррор-сериала «Королевство», врачи диагностировали у него болезнь Паркинсона. Сейчас режиссер подчеркнул, что собирается продолжать заниматься кино — по его словам, это единственное, что он умеет.
«Всю свою жизнь я страдал от депрессии и знал, что лекарство — это работа. <…> На данном этапе я болезненно одинок. Я всегда верил, что одиночество — это сила, но теперь мне стоит признать, насколько больно оно может делать», — заявил фон Триер.
Третий сезон «Королевства» получил название «Исход», его премьера в России состоялась в декабре 2022-го. В центре повествования — личности и отношения работников и пациентов нейрохирургического отделения копенгагенской больницы. Новый сезон — новая главная героиня: это пожилая женщина-лунатик Карен, слышащая загадочные голоса.