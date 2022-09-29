Ларс фон Триер поделился еще одним трейлером нового сезона «Королевства» с подзаголовком «Исход»

Датский режиссер Ларс фон Триер показал новый трейлер заключительного сезона сериала «Королевство». Релиз состоится 27 ноября на стриминге Mubi. Мировая премьера уже состоялась на Венецианском кинофестивале.

«Королевство» рассказывает про персонал и пациентов нейрохирургического отделения копенгагенской больницы. Главной героине, пожилой женщине-лунатику Карен предстоит спасти больницу от разрушения. Третий сезон с подзаголовком «Исход» ответит на все вопросы предыдущих частей и покажет, сможет ли «Королевство» устоять.

Первый трейлер вышел в конце июня. В коротком ролике показали, как Карен блуждает во сне и оказывается перед больницей. В новом видео авторы показывают, что творится внутри учреждения.

К своим ролям вернутся Гита Нербю, Петер Мюгинд, Серен Пильмарк и Удо Кир. К ним присоединятся Николас Бро и Ларс Миккельсен, а также Александр Скарсгорд.

Сценарий продолжения «Королевства» Триер написал вместе со своим соавтором Нильсом Верселем — с ним же он работал над первыми сезонами проекта. Продюсером третьего сезона выступила Луиза Вест.

Первый сезон «Королевства» вышел в 1994-м году, второй — в 1997-м. Премьера новых серий состоится осенью 2022-го на стриминговых сервисах и телевидении. По словам создателей, третий сезон станет последним.

8 августа кинокомпания Zentropa, основанная фон Триером, сообщила о болезни Паркинсона у режиссера. Там сказали, что постановщик примет ограниченное участие в мероприятиях для прессы, посвященных сериалу.