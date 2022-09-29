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Ларс фон Триер поделился еще одним трейлером нового сезона «Королевства» с подзаголовком «Исход»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:53

Датский режиссер Ларс фон Триер показал новый трейлер заключительного сезона сериала «Королевство». Релиз состоится 27 ноября на стриминге Mubi. Мировая премьера уже состоялась на Венецианском кинофестивале.

«Королевство» рассказывает про персонал и пациентов нейрохирургического отделения копенгагенской больницы. Главной героине, пожилой женщине-лунатику Карен предстоит спасти больницу от разрушения. Третий сезон с подзаголовком «Исход» ответит на все вопросы предыдущих частей и покажет, сможет ли «Королевство» устоять.

Первый трейлер вышел в конце июня. В коротком ролике показали, как Карен блуждает во сне и оказывается перед больницей. В новом видео авторы показывают, что творится внутри учреждения.

К своим ролям вернутся Гита Нербю, Петер Мюгинд, Серен Пильмарк и Удо Кир. К ним присоединятся Николас Бро и Ларс Миккельсен, а также Александр Скарсгорд.

Сценарий продолжения «Королевства» Триер написал вместе со своим соавтором Нильсом Верселем — с ним же он работал над первыми сезонами проекта. Продюсером третьего сезона выступила Луиза Вест.

Первый сезон «Королевства» вышел в 1994-м году, второй — в 1997-м. Премьера новых серий состоится осенью 2022-го на стриминговых сервисах и телевидении. По словам создателей, третий сезон станет последним.

8 августа кинокомпания Zentropa, основанная фон Триером, сообщила о болезни Паркинсона у режиссера. Там сказали, что постановщик примет ограниченное участие в мероприятиях для прессы, посвященных сериалу.

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