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На российских стримингах выйдет третий сезон «Королевства» Ларса фон Триера
Дарья Мельникова
Сегодня в 16:58

В декабре в Okko и на «Кинопоиске» состоится премьера первой серии финального сезона сериала «Королевство» датского режиссера Ларса фон Триера.

Третий сезон хоррора получил название «Королевство. Исход». Сюжет рассказывает про персонал и пациентов нейрохирургического отделения копенгагенской больницы. Главной героине, пожилой женщине-лунатику Карен, предстоит спасти больницу от разрушения.

К своим ролям вернулись Гита Нербю, Петер Мюгинд, Серен Пильмарк и Удо Кир. К ним присоединились Николас Бро, Ларс Миккельсен и Александер Скарсгорд.

Релиз первого сезона «Королевства» состоялся в 1994 году, второго — в 1997-м. Все события сериала происходят в реально существующем Королевском госпитале Копенгагена — в «Ригшоспиталете».

Каждая серия первых двух сезонов заканчивалась комментариями. Первый — от пары посудомойщиков с синдромом Дауна. Второй — лично от Триера. Режиссер рассказывал, что больница построена на заболоченных землях, окруженных прудами, в которых раньше прачки отбеливали свое белье.

«А потом там построили госпиталь и прачек заменили врачи и ученые, а чтобы увенчать свою работу, они назвали это место Королевством. Всем здесь предстояло узнать, что такое жизнь, невежество и суеверия», — подчеркивает Триер.

Первые два сезона проекта будут также доступны пользователям Okko и «Кинопоиска» в декабре. Они познакомят зрителей с пожилой пациенткой, которая общается с духом убитой девочки, сотрудницей больницы, забеременевшей от привидения, патологоанатомом, одержимым идеей добыть печень с редкой опухолью, и другими.

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