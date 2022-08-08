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У Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона

Семён Гудошников
Сегодня в 21:20

У датского режиссера Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона. Об этом пишет Variety со ссылкой на кинокомпанию Zentropa, основанную режиссером.

В сообщении Zentropa отмечается, что фон Триер находится «в хорошем настроении и лечится от симптомов» болезни, а также продолжает работу над заключительным, третьим сезоном сериала «Королевство».

Там добавили, что режиссер примет ограниченное участие в мероприятиях для прессы, посвященных сериалу. Мировая премьера новых серий «Королевства» пройдет на Венецианском кинофестивале.

К своим 66 годам фон Триер внес значительный вклад в развитие киноискусства. В 1994 году он прославился благодаря первому сезону «Королевства», прозванному «европейским ответом на „Твин Пикс“».

В следующем году он вместе с Томасом Винтербергом разработал манифест «Догма 95», который предполагает устранение всего искусственного — декораций, спецэффектов, специального освещения, фильтров и мнимых действий (к примеру, постановочной смерти). По заветам «Догмы» фон Триер снял фильм «Идиоты».

Среди других значимых картин режиссера — «Рассекая волны», «Догвиль», «Нимфоманка», «Дом, который построил Джек», «Антихрист». За свою карьеру он получил шесть наград Каннского кинофестиваля, в том числе «Золотую пальмовую ветвь» за драму «Танцующая в темноте» с Бьорк в главной роли.

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