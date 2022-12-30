Волож не останется внешним консультантом «Яндекса»

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож после ухода из компании не останется ее внешним консультантом, пишет РБК со ссылкой на заявление компании.
Эту роль Волож занимал после ухода с руководящих постов на фоне введения против него санкций Европейским союзом. Источник ТАСС утверждал, что позицию консультанта предприниматель все же за собой сохранит.
Сегодня, 30 декабря, стало известно, что Аркадий Волож написал прощальное письмо сотрудникам «Яндекса». Он отметил, что ему «интересно помогать советами четырем международным стартапам, которые могут развиваться вне холдинга „Яндекса“».
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людиАркадий Волож