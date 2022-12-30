Аркадий Волож написал прощальное обращение к сотрудникам «Яндекса»

«В суете последних месяцев я с вами так и не попрощался. Новый год — хороший повод это исправить. Мне очень многое хотелось сказать вам, но пока ограничусь буквально несколькими словами.



„Яндекс“ — это проект моей жизни. И не только моей. Все эти 30 лет мы делали его вместе — с нуля, в условиях глобальной конкуренции, стремясь вести себя открыто и честно. Спасибо всем, кто строил и строит лучшую технологическую компанию страны.



Люблю вас всех и обнимаю. Мне вас очень не хватает.



Пусть новый год принесет всем мир».

Аркадий Волож Сооснователь «Яндекса»