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Аркадий Волож написал прощальное обращение к сотрудникам «Яндекса»

Семён Гудошников
Сегодня в 12:40

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож в обращении к сотрудникам заявил, что покидает компанию. Прощальное обращение Воложа появилось на внутреннем портале «Яндекса», его текст оказался в распоряжении РБК.

В обращении Волож заявил, что давно не управляет российским «Яндексом», и назвал план готовящейся реструктуризации компании разумным и необходимым. Он отметил, что ему «интересно помогать советами четырем международным стартапам, которые могут развиваться вне холдинга „Яндекса“».

«В суете последних месяцев я с вами так и не попрощался. Новый год — хороший повод это исправить. Мне очень многое хотелось сказать вам, но пока ограничусь буквально несколькими словами.

„Яндекс“ — это проект моей жизни. И не только моей. Все эти 30 лет мы делали его вместе — с нуля, в условиях глобальной конкуренции, стремясь вести себя открыто и честно. Спасибо всем, кто строил и строит лучшую технологическую компанию страны.

Люблю вас всех и обнимаю. Мне вас очень не хватает.

Пусть новый год принесет всем мир».
Аркадий Волож
Сооснователь «Яндекса»

В июне «Яндекс» сообщил, что Волож покидает пост генерального директора и выходит из совета директоров группы компаний. Это произошло после включения предпринимателя в санкционный список Евросоюза.

В «Яндексе» введение санкций против Воложа назвали несправедливым. Там заявили, что ситуация не повлияет на операционную деятельность группы компаний, ее финансовое состояние и взаимодействие с партнерами.

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