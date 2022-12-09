Алексей Кудрин вышел на работу в «Яндекс»

Forbes со ссылкой на источник сообщил, что сегодня, 9 декабря, Кудрин впервые увиделся с командой «Яндекса» на «хурале» — так сотрудники называют встречи с руководством. По данным собеседника издания, экс-чиновник рассказал, что после ухода из Счетной палаты, помимо «Яндекса», ему поступили предложения от «двух других коммерческих компаний».