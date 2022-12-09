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Алексей Кудрин вышел на работу в «Яндекс»
Денис Ламехов
Сегодня в 17:35

Экс-руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин приступил к работе в «Яндексе» в должности советника по корпоративному развитию. В своем телеграм-канале он выложил фотографию бейджа со своим именем, портретом и логотипом ИТ-компании.

Forbes со ссылкой на источник сообщил, что сегодня, 9 декабря, Кудрин впервые увиделся с командой «Яндекса» на «хурале» — так сотрудники называют встречи с руководством. По данным собеседника издания, экс-чиновник рассказал, что после ухода из Счетной палаты, помимо «Яндекса», ему поступили предложения от «двух других коммерческих компаний».

30 ноября Совет Федерации освободил Кудрина от прежней должности. Представление о его отставке подал президент России Владимир Путин. 5 декабря бывший глава Счетной палаты объявил о переходе в «Яндекс».

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ЯндексСчетная палатаСовет Федерации
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Алексей КудринВладимир Путин
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