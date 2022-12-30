Мутанты и аномалии: вышел геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

31 декабря того же года GSC показала тизер геймплея игры. В ролике главный герой по имени Скиф бежит по полуразрушенному зданию, а затем пытается поймать сигнал на карманном компьютере. Саундтреком к видео служит кавер на «Линию жизни» группы «Сплин».