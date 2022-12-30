Мутанты и аномалии: вышел геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Украинский разработчик видеоигр GSC Game World опубликовал геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Релиз игры состоится в 2023 году на ПК, Xbox Series X|S и в Game Pass, точная дата пока держится в секрете.
В новом ролике под названием «Иди ко мне» авторы показали монстров, работу аномалий, систему стрельбы из разного оружия и изменившиеся с первой части локации Зоны.
«Группа ученых потратила годы работы, чтобы подключиться к Ноосфере — информационному полю Земли. Это событие, сравнимое разве что с покорением космоса», — говорится в видео.
Ранее разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 пообещали игрокам огромный открытый мир, разветвленный сюжет с множеством концовок, графику на Unreal Engine 5 и сотни часов контента.
Сюжет игры основан на событиях аварии на Чернобыльской АЭС. Первая часть шутера вышла в 2007 году и является одним из самых популярных тайтлов в России.
Первый тизер-трейлер Heart of Chernobyl появился в июле 2020 года. Разработчики показали пейзажи Припяти, нескольких сталкеров и бункер с колбами, в которых плавают зародыши мутантов. В конце ролика появляется одинокий сталкер, идущий по Зоне.
31 декабря того же года GSC показала тизер геймплея игры. В ролике главный герой по имени Скиф бежит по полуразрушенному зданию, а затем пытается поймать сигнал на карманном компьютере. Саундтреком к видео служит кавер на «Линию жизни» группы «Сплин».
На данный момент известно, что в России не будет официального релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 из‑за СВО на территории Украины. Разработчики решили отказаться и от русской озвучки, оставив только субтитры.