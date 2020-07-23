Пейзажи Зоны и мутанты в колбах в тизер-трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2

Вышел дебютный тизер-трейлер компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Видеоролик показали на на презентации Xbox Games Showcase.

Игра выйдет на ПК и Xbox Series X. Кроме того, она будет доступна в библиотеке Game Pass.

Разработчики показали в трейлере пейзажи Припяти, нескольких сталкеров и таинственный бункер с колбами, в которых плавают зародыши мутантов. В конце ролика появляется одинокий сталкер, идущий по Зоне.