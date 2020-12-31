Вышел первый тизер геймплея игры S.T.A.L.K.E.R. 2

В ролике главный герой игры по имени Скиф бежит по полуразрушенному зданию, а затем пытается поймать сигнал на карманном компьютере. Саундтреком к тизеру служит кавер-версия песни «Линия жизни» российской группы «Сплин».

В сети вышел первый тизер геймплея новой игры S.T.A.L.K.E.R. 2, разработанной украинской студией GSC Game World. Видео появилось на ютьюб-канале IGN.

Разработчики утверждают, что видео полноценно передает ощущения от будущей игры. Оно демонстрирует быструю смену декораций, показывает зловещие пейзажи и отражает чувство неизбежной опасности.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на Xbox и PC в 2021 году. Точная дата релиза пока неизвестна. Первый трейлер игры появился в июле, а ее первая часть была выпущена в 2007 году.