Суд арестовал на 15 суток основателя платформы «Выдвижение» Михаила Лобанова

Никулинский суд Москвы арестовал на 15 суток доцента механико-математического факультета МГУ и основателя платформы «Выдвижение» Михаила Лобанова. Об этом сообщает ТАСС.
Его признали виновным в неповиновении распоряжению полицейского по статье 19.3 КоАП.
Ранее у Лобанова проводили обыск по делу экс-депутата Ильи Пономарева*. С обысками также пришли к администраторам нескольких телеграм-каналов, включая «Утро февраля», и бывшим мундепам Москвы, которые «участвовали в Польше в так называемом съезде народных депутатов». Правоохранители изымали компьютеры, мобильные телефоны и документы.
В конце августа Коптевский суд Москвы заочно арестовал Илью Пономарева по делу о фейках о Вооруженных силах России. Незадолго до этого в Госдуме попросили СК и Генпрокуратуру дать правовую оценку одному из выступлений политика, в котором тот говорил о причастности к убийству Дарьи Дугиной «некой национальной республиканской армии» и зачитал «манифест» с призывами «к насильственным и террористическим действиям».
По версии следствия, Пономарев (с 2014 года находится в эмиграции) продолжает из‑за рубежа вести «деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях». В сентябре по его делу уже проходили обыски, а в октябре экс-депутат был объявлен в розыск.
* Илья Пономарев признан в России иноагентом.