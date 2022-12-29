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Суд арестовал на 15 суток основателя платформы «Выдвижение» Михаила Лобанова

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:47

Никулинский суд Москвы арестовал на 15 суток доцента механико-математического факультета МГУ и основателя платформы «Выдвижение» Михаила Лобанова. Об этом сообщает ТАСС.

Его признали виновным в неповиновении распоряжению полицейского по статье 19.3 КоАП.

Ранее у Лобанова проводили обыск по делу экс-депутата Ильи Пономарева*. С обысками также пришли к администраторам нескольких телеграм-каналов, включая «Утро февраля», и бывшим мундепам Москвы, которые «участвовали в Польше в так называемом съезде народных депутатов». Правоохранители изымали компьютеры, мобильные телефоны и документы.

В конце августа Коптевский суд Москвы заочно арестовал Илью Пономарева по делу о фейках о Вооруженных силах России. Незадолго до этого в Госдуме попросили СК и Генпрокуратуру дать правовую оценку одному из выступлений политика, в котором тот говорил о причастности к убийству Дарьи Дугиной «некой национальной республиканской армии» и зачитал «манифест» с призывами «к насильственным и террористическим действиям».

По версии следствия, Пономарев (с 2014 года находится в эмиграции) продолжает из‑за рубежа вести «деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях». В сентябре по его делу уже проходили обыски, а в октябре экс-депутат был объявлен в розыск.

* Илья Пономарев признан в России иноагентом.

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