В семи регионах проходят обыски по делу о фейках об армии против экс-депутата Пономарева*

Утром 29 декабря в семи российских регионах начались обыски в рамках уголовного дела о фейках об армии против бывшего депутата Ильи Пономарева*. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, с обысками пришли к администраторам нескольких телеграм-каналов, включая «Утро февраля», бывшим мундепам Москвы, которые «участвовали в Польше в так называемом съезде народных депутатов», а также к основателю платформы «Выдвижение» Михаилу Лобанову.
Правоохранители изымают компьютеры, мобильные телефоны и документы. Отмечается, что трое администраторов телеграм-канала «Утро февраля» были вызваны на допросы, после которых они покинули Россию.
Об обыске в своем доме сообщил журналист 72.ru Артур Галиев. «У меня прошел обыск по делу Пономарева*. Без понятия, каким боком я с ним связан. И понятия не имею, чем он занимается. Изъяли телефон и мой старый ноут», — написал он.
Галиев добавил: «Считаю, что это просто повод оказать давление на меня из‑за моей работы журналистом». По его словам, также обыскали его коллегу по 72.ru Никиту Кифорука и еще нескольких журналистов по всей стране.
В конце августа Коптевский суд Москвы заочно арестовал Илью Пономарева* по делу о фейках о Вооруженных силах России. Незадолго до этого в Госдуме попросили СК и Генпрокуратуру дать правовую оценку одному из выступлений политика, в котором тот говорил о причастности к убийству Дарьи Дугиной «некой национальной республиканской армии» и ее «манифесте» с призывами «к насильственным и террористическим действиям».
По версии следствия, Пономарев* (с 2014 года находится в эмиграции) продолжает из‑за рубежа вести «деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях». В сентябре по его делу уже проходили обыски, а в октябре экс-депутат был объявлен в розыск.
* Илья Пономарев признан в России иноагентом.