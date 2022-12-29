В семи регионах проходят обыски по делу о фейках об армии против экс-депутата Пономарева*

В конце августа Коптевский суд Москвы заочно арестовал Илью Пономарева* по делу о фейках о Вооруженных силах России. Незадолго до этого в Госдуме попросили СК и Генпрокуратуру дать правовую оценку одному из выступлений политика, в котором тот говорил о причастности к убийству Дарьи Дугиной «некой национальной республиканской армии» и ее «манифесте» с призывами «к насильственным и террористическим действиям».