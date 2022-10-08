Экс-депутата Госдумы Илью Пономарева объявили в розыск по уголовному делу

МВД объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева по уголовной статье. По какой именно статье, в базе на сайте ведомства не указано.

В карточке Пономарева отмечается, что он был «переобъявлен» в розыск из‑за скрытия от меры пресечения из‑за нарушения подписки о невыезде.

В конце августа Коптевский суд Москвы заочно арестовал Пономарева по делу о фейках про Вооруженные силы России. Незадолго до этого в Госдуме попросили СК и Генпрокуратуру дать правовую оценку одному из выступлений политика, в котором тот говорил о причастности к убийству Дарьи Дугиной «некой Национальной республиканской армии» и ее «манифесте» с призывами «к насильственным и террористическим действиям».

Пономарев был депутатом от «Справедливой России» в пятом и шестом созывах Госдумы. С 2014 года он находится не в России. Политик утверждал, что получил украинское гражданство.

В апреле 2015 года Госдума лишила Пономарева депутатской неприкосновенности и согласилась на возбуждение против него уголовного дела о пособничестве в растрате 750 тыс. долларов из средств фонда «Сколково». Его объявили в международный розыск.