СМИ: у администраторов каналов бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева проходят обыски

У администраторов телеграм- и ютьюб-каналов экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева проходят следственные мероприятия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным «Коммерсант-Урал», обыск идет у главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова. Неназванный собеседник «Ъ» указал, что Постников — близкий контакт Пономарева.

Журналиста в квартире не было, сейчас его ищут, чтобы допросить. Источник «Коммерсанта» допустил обыск в редакции «Вечерних ведомостей».

Согласно сообщениям ряда СМИ, также силовики пришли к внештатной журналистке «Сибирь.Реалии»* Юлии Глазовой и сотруднице RusNews Белле Насибян.

Согласно сообщению РИА «Новости», правоохранители считают, что Пономарев (с 2014 года находится в эмиграции, против него возбуждено дело о фейках против ВС РФ, он заочно арестован) продолжает из‑за рубежа вести «деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях».

* «Сибирь.Реалии» признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функции иностранного агента.