В Мариуполе снесут здание драмтеатра. Оно пострадало при авиаударе

Мариуполь сильно пострадал в ходе специальной военной операции России на территории Украины. В апреле представитель российских властей Константин Иващенко сообщал о гибели 5000 мирных жителей города. Глава ДНР Денис Пушилин утверждал, что более 60% домов в Мариуполе не подлежат восстановлению.