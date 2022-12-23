В Мариуполе снесут здание драмтеатра. Оно пострадало при авиаударе

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил в своем телеграм-канале, что российские власти снесут здание Донецкого академического областного драматического театра. Оно было частично разрушено при обстреле.
По словам политика, демонтаж постройки уже начался. Согласно планам российской стороны, задняя и центральная части драмтеатра будут разобраны. Фасад же здания сохранят, он станет основой для реконструкции.
Ранее стало известно, что часть бюджета Петербурга, выделенного на коммунальные услуги, направили на помощь Мариуполю. О трате 100 млн рублей сообщил депутат заксобрания от партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Драмтеатр оказался частично разрушен. Украинские власти обвинили в этом российских военных. Российская сторона заявила, что театр, который использовали в качестве бомбоубежища местные жители, подорвали бойцы «Азова»*.
*Батальон «Азов» признан в России террористической организацией и запрещен.