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В Мариуполе снесут здание драмтеатра. Оно пострадало при авиаударе

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:28

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил в своем телеграм-канале, что российские власти снесут здание Донецкого академического областного драматического театра. Оно было частично разрушено при обстреле.

По словам политика, демонтаж постройки уже начался. Согласно планам российской стороны, задняя и центральная части драмтеатра будут разобраны. Фасад же здания сохранят, он станет основой для реконструкции.

Ранее стало известно, что часть бюджета Петербурга, выделенного на коммунальные услуги, направили на помощь Мариуполю. О трате 100 млн рублей сообщил депутат заксобрания от партии «Яблоко» Борис Вишневский.

Мариуполь сильно пострадал в ходе специальной военной операции России на территории Украины. В апреле представитель российских властей Константин Иващенко сообщал о гибели 5000 мирных жителей города. Глава ДНР Денис Пушилин утверждал, что более 60% домов в Мариуполе не подлежат восстановлению.

Драмтеатр оказался частично разрушен. Украинские власти обвинили в этом российских военных. Российская сторона заявила, что театр, который использовали в качестве бомбоубежища местные жители, подорвали бойцы «Азова»*.

*Батальон «Азов» признан в России террористической организацией и запрещен.

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