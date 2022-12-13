Депутат Заксобрания: часть бюджета на коммунальные услуги Петербурга направили в Мариуполь

Известно об этом стало благодаря судебному разбирательству ГУДП «Центр» с жительницей Петербурга. Несколько лет назад она упала на улице из‑за гололеда и получила тяжелый перелом ноги, а после долгого лечения подала в суд на коммунальщиков. Суд она выиграла, по его итогам предприятие обязали выплатить компенсацию в размере 300 тыс. рублей.