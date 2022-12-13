Депутат Заксобрания: часть бюджета на коммунальные услуги Петербурга направили в Мариуполь

Предприятие ГУДП «Центр», отвечающее за уборку Петербурга, израсходовало 100 млн рублей из бюджета коммунальщиков на помощь Мариуполю. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Заксобрания от партии «Яблоко» Борис Вешневский.
Известно об этом стало благодаря судебному разбирательству ГУДП «Центр» с жительницей Петербурга. Несколько лет назад она упала на улице из‑за гололеда и получила тяжелый перелом ноги, а после долгого лечения подала в суд на коммунальщиков. Суд она выиграла, по его итогам предприятие обязали выплатить компенсацию в размере 300 тыс. рублей.
Ответчик направил апелляционную жалобу (опубликована в телеграм-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня»), где попросил снизить сумму компенсации. В качестве причины указано тяжелое материальное положение ГУДП «Центр», обусловленное большими убытками.
В апелляции предприятие пишет, что по результатам первого полугодия 2022 года его убыток составил почти 269 млн рублей. Из них более 100 млн рублей было израсходовано на «работы по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов города Мариуполь. Отмечается, что ГУДП «Центр» действовал в соответствии с распоряжением Комитета по благоустройству Петербурга.
«Иначе говоря, деньги, направленные из бюджета Санкт-Петербурга в ГУДП «Центр» для уборки Петербурга, потратили в Мариуполе», — пишет Вешневский.
Депутат отмечает, что знал о существовании такого распоряжения Комитета по благоустройству, но не видел его — документа нет «ни в правовой базе, ни на сайте администрации». Вешневский пытался запросить его в комитете, но там ему ответили, что это «внутренний документ комитета», имеющий «рекомендательный характер».