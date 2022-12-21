The Washington Post: на Западе сомневаются в причастности России к взрывам на «Северных потоках»

Западные чиновники не считают, что Россия причастна к взрывам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», так как не найдены соответствующие доказательства. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, пожелавшие остаться анонимными.
По данным газеты, этого мнения придерживаются официальные лица, дипломаты и представители разведсообщества порядка 10 стран. С аналогичной оценкой выступили еще 23 источника в дипломатических кругах и сфере разведки из 9 других стран, опрошенные за последние недели.
Некоторые из собеседников The Washington Post прямо говорят, что Россия не несет ответственности за взрывы. Но есть и обратное мнение: часть чиновников по-прежнему считает Россию главным подозреваемым.
В Германии добавили, что взрывы были преднамеренными, однако связывать их с Россией текущее расследование не позволяет. Разведка США заявляет, что регулярно перехватывает сообщения российских чиновников и Вооруженных сил, но в них пока не было признаков, будто власти РФ пытаются скрыть свою причастность.
Утечки на трубопроводах в Балтийском море произошли 26 сентября. Взрывами были повреждены обе нитки «Северного потока-1» и одна из ниток «Северного потока-2».
На фоне повреждений «Северных потоков» Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Его расследует Федеральная служба безопасности. Отдельные расследования проводят в Швеции, Германии и Дании.