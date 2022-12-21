The Washington Post: на Западе сомневаются в причастности России к взрывам на «Северных потоках»

В Германии добавили, что взрывы были преднамеренными, однако связывать их с Россией текущее расследование не позволяет. Разведка США заявляет, что регулярно перехватывает сообщения российских чиновников и Вооруженных сил, но в них пока не было признаков, будто власти РФ пытаются скрыть свою причастность.