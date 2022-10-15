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Швеция отказалась от проведения совместного расследования взрывов на «Северных потоках»

Власти Швеции отклонили предложение Евроюста (Европейского агентства по сотрудничеству органов юстиции) о создании официальной группы для расследования взрывов на «Северных потоках». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокурора Матса Юнгквиста.

По его словам, основная причина отказа от совместного расследования — это нежелание Швеции делиться информацией, которую она считает конфиденциальной. В случае подписания соглашения, власти страны обязаны были бы предоставить всю имеющуюся информацию о газопроводах.

«В нашем расследовании содержится информация, конфиденциальность которой напрямую связана с национальной безопасностью», — сказал Юнгквист.

Он добавил, что Швеция продолжает работать по этому вопросу с Германией и Данией.

В конце сентября две нитки «Северных потоков» были повреждены взрывами. Береговая охрана Швеции сообщала о как минимум четырех утечках газа.

Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма, его расследует Федеральная служба безопасности. Таким же расследованием занимаются в Швеции, Германии и Дании.