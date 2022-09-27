СМИ: две нитки «Северного потока» были повреждены подводными взрывами

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Шведские сейсмологи зафиксировали два взрыва, произошедшие 26 сентября на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на шведский телеканал SVT.

Координаты взрывов совпадают с местом, где сейчас происходит утечка газа. Представитель Шведской национальной сейсмической сети (ШНСС) Бьерн Лунд отметил, что в зоне инцидента обычно не проводится никаких военных учений, которые теоретически могли бы стать причиной повреждений.

Первый взрыв произошел около двух ночи в понедельник, второй — в тот же день, около 19.00. Магнитуда одного их них составила 2,3. Самолетам и судам запрещено приближаться к месту утечки ближе чем на 5 морских миль.

Правоохранители Швеции начали расследование инцидента. Reuters со ссылкой на представителя полиции пишет, что происшествие рассматривается как диверсия. Администрация США выразила готовность помочь европейским странам в расследовании дела об утечках.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что возможная диверсия не отвечает ничьим интересам. «Насколько я понимаю, утечки не окажут существенного влияния на энергетическую устойчивость Европы», — отметил он.

«Северный поток-2», чье строительство завершилось осенью 2021 года, так и не был запущен: Германия остановила проект 22 февраля, перед началом российской военной операции на Украине. Во время нее «Северный поток-1» продолжал работу, но сперва «Газпром» снизил поставки газа в Европу, а к сентябрю остановил газопровод.

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