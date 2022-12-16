Реклама
Новости

Автор «Наблюдающего» снимет продолжение трилогии «Улица страха» для Netflix

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:57

Режиссер Хлоя Окуно, известная по триллеру «Наблюдающий» и хоррору «З/Л/О 94», снимет продолжение трилогии «Улица страха» для стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщил Above The Line.

В 2021 году американская кинематографистка Ли Янияк выпустила на платформе три фильма по мотивам книг Роберта Лоуренса Стайна. Они рассказали о темных силах и давнем проклятии, которые преследуют городок Шейдисайд и его жителей.

Действие картин развернулось в 1666, 1978 и 1994 годах и, как казалось, было логическо завершено. Тем не менее, Netflix задумал продолжение проекта, которое спродюсирует Chernin Entertainment.

Будет ли участвовать в новом фильме Янияк, неизвестно. Вернутся ли к своим ролям актеры из трилогии, также неясно. В трех фильмах Янияк можно было увидеть Киану Мадейру, Сэйди Синк, Фреда Хечингера и Майю Хоук.

расскажите друзьям
теги
Netflix
люди
Ли Янияк
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»