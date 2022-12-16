Автор «Наблюдающего» снимет продолжение трилогии «Улица страха» для Netflix

В 2021 году американская кинематографистка Ли Янияк выпустила на платформе три фильма по мотивам книг Роберта Лоуренса Стайна. Они рассказали о темных силах и давнем проклятии, которые преследуют городок Шейдисайд и его жителей.
Будет ли участвовать в новом фильме Янияк, неизвестно. Вернутся ли к своим ролям актеры из трилогии, также неясно. В трех фильмах Янияк можно было увидеть Киану Мадейру, Сэйди Синк, Фреда Хечингера и Майю Хоук.
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