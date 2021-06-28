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Netflix опубликовал трейлер хоррора «Улица страха. Часть 1: 1994»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:28

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер хоррора «Улица страха. Часть 1: 1994», основанного на культовой серии книг писателя Роберта Лоуренса Стайна.

Режиссером фильма выступила американская постановщица Ли Джаньяк. Планируется, что она будет работать над всеми тремя частями экранизации, которые должны выйти в 2021 году. Вторая картина расскажет о событиях 1978 года, а третья — 1666 года.

Ранее Джаньяк работала над сериалами «Крик», «Изгой» и «Паника», а также хоррором «Медовый месяц», в котором снялась звезда «Игры престолов» Роуз Лесли. Ее новая трилогия будет выходить на Netflix поэтапно: премьеры фильмов намечены на 2, 9 и 16 июля.

В первой части снимутся Киана Мадейра, Оливия Уэлш, Бенджамин Флорес-младший, Джулия Ривальд и Фред Хечингер. Лента расскажет о подростках, который обнаруживают, что ужасающие события, происходившие в их городе в разное время, могут быть связаны.

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