Netflix показал трейлер третьего фильма из серии «Улица страха». Он выйдет 16 июля

В финале серии главная героиня хоррора попадет в 1666 год — в то время, когда зародилось проклятие, преследующее американский городок Шейдисайд. Там она попытается предотвратить трагические события — и спасти свою девушку.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фильма «Улица страха. Часть 3: 1666» — заключительной части трилогии по мотивам книг Роберта Лоуренса Стайна, которая выйдет на платформе 16 июля.

Режиссером трилогии выступила американская постановщица Ли Янияк. Первый фильм — «Улица страха. Часть 1: 1994» — вышел на Netflix 2 июля, релиз второго — «Улица страха. Часть 2: 1978» — состоялся 9 июля. Их сценарии написала Янияк вместе с Филом Грациадеем и Заком Олькевичем.

Соавторами финала истории стали Грациадей и Кейт Трефри. В третьей части снялись Киана Мадейра, Оливия Скотт Уэлч, Бенджамин Флорес-младший, Джиллиан Джейкобс, Эмили Радд, Майя Хоук, Эшли Цукерман и Райан Симпкинс.