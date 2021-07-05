В сети появился трейлер второй части хоррора Netflix «Улица страха». Действие в ней проходит в 70-х

Действие картины развернется в летнем лагере в 1978 году. Там группа подростков столкнется с таинственной угрозой — кровожадным преследователем по прозвищу Тень. Вместо отдыха героев ждет ожесточенная борьба за выживание.

Netflix опубликовал трейлер хоррора «Улица страха. Часть 2: 1978», который выйдет на стриминговой платформе 9 июля. Фильм станет второй частью трилогии, основанной на культовой серии книг Роберта Лоуренса Стайна.

Режиссером трилогии выступила американская постановщица Ли Янияк. Первый фильм — «Улица страха. Часть 1: 1994» — вышел на Netflix 2 июля, а премьера третьего ожидается 16 июля. Финальная часть расскажет о событиях, произошедших в 1666 году.

Во второй картине снялись Сэди Синк, Эмили Радд, Райан Симпкинс, МакКейб Слай, Меган Пакер, Джиллиан Джейкобс, Мэттью Зук, а также участники первой части — Киана Мадейра, Оливия Уэлч и Бенджамин Флорес-мл.

Ранее Янияк работала над сериалами «Крик», «Изгой» и «Паника», а также над хоррором «Медовый месяц», в котором снялась звезда «Игры престолов» Роуз Лесли. В своем новом проекте она рассказала три хоррор-истории, которые связаны между собой.