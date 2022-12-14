Николас Кейдж в детстве был уверен, что он инопланетянин

«В молодости я делал вещи, рассказывал в интервью журналам и на телевидении штуки, которые вряд ли бы сделал сейчас, в 57 лет. Я хотел создать какой‑то дикий, артистичный и причудливый образ. Я изменился с точки зрения того, что хочу выразить в своем творчестве и как хочу быть воспринят», — пояснил он.