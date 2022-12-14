Николас Кейдж в детстве был уверен, что он инопланетянин

Николас Кейдж признался, что всегда чувствовал себя немного не от мира сего, поэтому в детстве «был шокирован», обнаружив, что он не инопланетянин. Об этом он рассказал в интервью журналу Rampstyle, выдержки из которого приводит Vanity Fair.
«Я был потрясен, когда в детстве пошел к врачу и обнаружил, что у меня нормальные органы и нормальный скелет, поскольку был уверен, что я с другой планеты», — заявил Кейдж, отметив, что «внеземная чувствительность» помогла ему выбрать будущую профессию.
«У меня были трудности в общении с другими людьми. Когда я увидел Дэвида Боуи в фильме „Человек, который упал на Землю“, я понял, что мне нужно что‑то делать, поэтому я стал актером», — сказал он.
Однако Кейдж признался, что образ чудака, который он создавал (особенно на ранних этапах карьеры), лишь отчасти внутренне ему присущ. Некоторые вещи он делал специально, чтобы аудитория воспринимала его именно таким.
«В молодости я делал вещи, рассказывал в интервью журналам и на телевидении штуки, которые вряд ли бы сделал сейчас, в 57 лет. Я хотел создать какой‑то дикий, артистичный и причудливый образ. Я изменился с точки зрения того, что хочу выразить в своем творчестве и как хочу быть воспринят», — пояснил он.
В этом году было анонсировано сразу несколько фильмов, в которых снимется Кейдж: психологический триллер «Сочувствие дьяволу», комедия «Сценарий мечты» и хоррор «Длинные ноги».