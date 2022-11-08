Николас Кейдж снимется в хорроре «Длинные ноги»

Американский актер Николас Кейдж сыграет главную роль в хорроре «Длинные ноги» («Longlegs»), съемки которого пройдут в 2023 году. Об этом сообщил Deadline.
Сценаристом фильма и режиссером выступит Осгуд Перкинс, известный по фильмам «Февраль» и «Гретель и Гензель». Разработкой картины займется C2 Motion Picture Group во главе с Дейвом Капланом и Джейсоном Клотом.
Детали сюжета ленты пока держатся в секрете. Ее создатели обещают, что фильм напомнит классические голливудские психологические триллеры. Одним из продюсеров кинопроекта выступит сам Кейдж и его компания Saturn Films.
Также в числе продюсеров «Длинных ног» — Дэн Каган, Брайан Кавано-Джонс, Крис Фергюсон, Фред Бергер. Дистрибуцией картины будут заниматься UTA и CAA Media Finance.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям