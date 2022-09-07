Николас Кейдж и Юэль Киннаман сыграют главные роли в психологическом триллере «Сочувствие дьяволу»

Актеры Николас Кейдж («Покидая Лас-Вегас», «Без лица», «Ученик чародея») и Юэль Киннаман («Карточный домик», «Отряд самоубийц», «Девушка с татуировкой дракона») объединяются для создания нового психологического триллера. Лента получила название «Sympathy for the Devil» («Сочувствие дьяволу»).

Подробностей о сюжете фильма пока мало. Киннаман станет водителем, который оказывается в эпицентре опасных событий, после того как решает подвести таинственного пассажира в исполнении Кейджа.

Картину снимет израильский режиссер Ювал Адлер, наиболее известный по военной драме «Вифлеем». За сценарий отвечает Люк Парадайз. Съемки проходят в Лас-Вегасе.

«Это tour de force с участием двух невероятных актеров. Будучи признанным режиссером, Ювал собрал идеальный актерский состав и привнес в этот фильм уникальное суровое видение, которое обязательно захватит аудиторию», — заявляет продюсер Аллан Ангар.

Вопросы международного проката взяла на себя компания Capstone Global. В планах — показать «Sympathy for the Devil» на ближайшем Международном кинофестивале в Торонто, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей и прокатчиков.

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