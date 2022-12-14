Суд заочно арестовал сооснователя «Диссернета»

Басманный суд Москвы заочно арестовал ученого, сооснователя «Диссернета» и журналиста «Новой газеты» Андрея Заякина*. Об этом пишет РИА «Новости».
Ему предъявлено обвинение по части первой статьи 282.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности». Заякину грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
В августе на ученого завели уголовное дело по статье о финансировании экстремизма за перевод 1000 рублей в пользу ФБК**. Басманный суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
В конце октября МВД объявило Заякина в розыск. А в ноябре Росфинмониторинг внес его в перечень лиц и организаций, причастных к экстремизму или терроризму.
* Признан иноагентом.
** ФБК признан в России экстремистской организацией и иноагентом, запрещен в стране, а затем ликвидирован.