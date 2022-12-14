Реклама
Новости
Суд заочно арестовал сооснователя «Диссернета»
Дарья Мельникова
Сегодня в 14:46

Басманный суд Москвы заочно арестовал ученого, сооснователя «Диссернета» и журналиста «Новой газеты» Андрея Заякина*. Об этом пишет РИА «Новости».

Ему предъявлено обвинение по части первой статьи 282.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности». Заякину грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

В августе на ученого завели уголовное дело по статье о финансировании экстремизма за перевод 1000 рублей в пользу ФБК**. Басманный суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В конце октября МВД объявило Заякина в розыск. А в ноябре Росфинмониторинг внес его в перечень лиц и организаций, причастных к экстремизму или терроризму.

* Признан иноагентом.
** ФБК признан в России экстремистской организацией и иноагентом, запрещен в стране, а затем ликвидирован.

расскажите друзьям
теги
Росфинмониторинг
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»