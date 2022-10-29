МВД объявило в розыск Максима Каца* и сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина

МВД России объявило в розыск журналиста «Новой газеты» и сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина и общественного деятеля Максима Каца*.

В карточке на сайте МВД сказано, что Заякин и Кац разыскиваются по статье УК. О какой статье идет речь, не уточняется.

«Я уже несколько месяцев знаю об уголовном деле — статья 207.3, о фейках про армию. Узнал о нем забавно — заказал официальную справку об отсутствии судимости, там и было написано», — сказал Кац, комментируя новость о розыске.

22 июля Каца добавили в реестр физлиц-иноагентов за «осуществление политической деятельности». В сведениях об иностранных источниках указана Украина. Затем в октябре общественного деятеля внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за пропаганду «российско-фашистского нацизма и шовинизма».

Заякину же в августе Басманный суд назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий за перевод 1000 рублей ФБК**. До 8 октября журналисту нельзя было выходить из дома с 20.00 до 8.00, пользоваться телефоном, почтой и интернетом, а также общаться с другими фигурантами дела.

* Признан иноагентом.

** ФБК признан экстремистской организацией и запрещен в России.