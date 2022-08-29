На журналиста и сооснователя «Диссернета» завели уголовное дело за перевод 1000 рублей ФБК*

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Басманный суд назначил Андрею Заякину меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает «Новая газета. Европа».

Журналисту нельзя выходить из дома с 20.00 до 08.00, пользоваться телефоном, почтой и интернетом, а также общаться с другими фигурантами дела. Мера пречечения вынесена до 8 октября.

В Москве задержали журналиста «Новой газеты», сооснователя проекта «Диссернет» Андрея Заякина. Об этом сообщает «Новая газета. Европа».

Заякина обвиняют по части 1 статьи 282.3 УК («Финансирование экстремистской деятельности»), которая предполагает штрафы, принудительные работы или лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Поводом для уголовного преследования стал перевод 1000 рублей в пользу ФБК*. Другие обстоятельства дела пока неизвестны.

Задержание журналиста произошло 28 августа. Ночь он провел в изоляторе.

Басманный суд рассматривает вопрос об избрании Заякину меры пресечения. Следствие просит назначить ему запрет определенных действий.

Сообщество «Диссернет» существует с 2013 года. Оно занимается проверкой на плагиат кандидатских и докторских диссертаций. Проект неоднократно находил нарушения в работах крупных российских чиновников — в частности, губернатора Петербурга Александра Беглова, экс-министра культуры Владимира Мединского и главы МВД Владимира Колокольцева.

*ФБК признан в России экстремистской организацией и иноагентом, запрещен в стране, а затем ликвидирован.

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