На журналиста и сооснователя «Диссернета» завели уголовное дело за перевод 1000 рублей ФБК*

Обновлено в 16:47 :

Басманный суд назначил Андрею Заякину меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает «Новая газета. Европа».

Журналисту нельзя выходить из дома с 20.00 до 08.00, пользоваться телефоном, почтой и интернетом, а также общаться с другими фигурантами дела. Мера пречечения вынесена до 8 октября.