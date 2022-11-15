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Сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина внесли в список террористов и экстремистов
Семён Гудошников
Сегодня в 15:06

Росфинмониторинг внес в перечень лиц и организаций, причастных к экстремизму или терроризму, ученого, сооснователя «Диссернета» и журналиста «Новой газеты» Андрея Заякина. Обновленная версия списка опубликована на сайте ведомства.

Как уточняет РБК, информацию о причастности к экстремизму или терроризму регулятору могут передать СК, Генпрокуратура, Минюст, ФСБ и МВД. Включение в перечень предполагает блокировку банковских счетов.

В конце октября МВД объявило Заякина в розыск по статье УК. В августе на ученого завели уголовное дело по статье о финансировании экстремизма за перевод 1000 рублей в пользу ФБК*. Басманный суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

До 8 октября Заякину нельзя было выходить из дома с 20.00 до 8.00, пользоваться телефоном, почтой и интернетом, общаться с другими фигурантами дела. Комментируя новость об объявлении его в федеральный розыск, сооснователь «Диссернета» сказал изданию «Холод», что покинул Россию.

*ФБК признан в России экстремистской организацией и иноагентом, запрещен в стране, а затем ликвидирован.

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