Сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень лиц и организаций, причастных к экстремизму или терроризму, ученого, сооснователя «Диссернета» и журналиста «Новой газеты» Андрея Заякина. Обновленная версия списка опубликована на сайте ведомства.
Как уточняет РБК, информацию о причастности к экстремизму или терроризму регулятору могут передать СК, Генпрокуратура, Минюст, ФСБ и МВД. Включение в перечень предполагает блокировку банковских счетов.
До 8 октября Заякину нельзя было выходить из дома с 20.00 до 8.00, пользоваться телефоном, почтой и интернетом, общаться с другими фигурантами дела. Комментируя новость об объявлении его в федеральный розыск, сооснователь «Диссернета» сказал изданию «Холод», что покинул Россию.
*ФБК признан в России экстремистской организацией и иноагентом, запрещен в стране, а затем ликвидирован.