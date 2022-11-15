Сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина внесли в список террористов и экстремистов

До 8 октября Заякину нельзя было выходить из дома с 20.00 до 8.00, пользоваться телефоном, почтой и интернетом, общаться с другими фигурантами дела. Комментируя новость об объявлении его в федеральный розыск, сооснователь «Диссернета» сказал изданию «Холод», что покинул Россию.