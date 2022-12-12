Shkulev Media Holding запустит два новых СМИ: theGirl и myDecor

Компания Shkulev Media Holding (объединяет издания Maxim, Marie Claire, Psychologies, «Вокруг света» и другие) запустит новые СМИ — theGirl и myDecor. Об этом пишет ТАСС.
Проект theGirl будет рассказывать о моде, красоте, звездах, блогерах и астрологии, а myDecor — о дизайне, интерьерах, путешествиях и гастрономии. Агентство не сообщает, будут ли это только онлайн-издания, или последует также выпуск печатных версий.
В начале декабря холдинг объявил, что прекращает работу сайтов под вывеской французского журнала Elle: Elle.ru, Ellegirl.ru, Elledecoration.ru. Причина — расторжение лицензионного соглашения.
Сейчас редакционный директор тематических проектов Наталья Шкулева рассказала, что новые медиа «будут опираться на многолетний опыт работы холдинга с брендом Elle». Их запуск запланирован на январь 2023 года.