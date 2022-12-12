Shkulev Media Holding запустит два новых СМИ: theGirl и myDecor

Проект theGirl будет рассказывать о моде, красоте, звездах, блогерах и астрологии, а myDecor — о дизайне, интерьерах, путешествиях и гастрономии. Агентство не сообщает, будут ли это только онлайн-издания, или последует также выпуск печатных версий.