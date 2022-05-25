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Издатель российской версии Elle не намерен отказываться от бренда после ухода зарубежного партнера

Денис Ламехов
Сегодня в 15:42

Президент медиагруппы Shkulev Media Holding Виктор Шкулев заявил, что компания не планирует переименовывать свои издания под брендом Elle после выхода из бизнеса американской группы Hearst. Его слова передает ТАСС.

Шкулев заявил: «Есть бренды группы Elle, по которым у нас сейчас идет дискуссия с правообладателем, мы находимся в правовом поле, продолжаем выпускать сайты Elle.ru, ElleDecoration.ru, ElleGirl.ru».

Он добавил, что Shkulev Media следит за развитием событий и ориентируется на российское законодательство в области регистрации и расторжения лицензионных соглашений, а также на позицию регулятора [Роспатента].

Права на публикацию Elle в России Hearst приобрела в 2011 году. Компания объявила о прекращении работы c Shkulev Media в марте 2022-го.

Hearst также остановила сотрудничество с российской медиакомпанией Independent Media. Журналы Esquire, «Домашний очаг», Cosmopolitan и Men’s Health сменили названия после ухода иностранного партнера.

Ранее издательский дом Condé Nast (журналы GQ, Vogue, Tatler, Glamour) приостановил все издательские операции с Condé Nast Russia. Всего, согласно подсчетам Йельского университета, к 25 мая об уходе из России объявили почти 1000 компаний.

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