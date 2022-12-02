Shkulev Media Holding прекращает работу сайтов под брендом Elle

Российская медиакомпания Shkulev Media Holding прекращает производство сайтов, работающих под французским брендом Elle. Об этом компания сообщила «Коммерсанту».
Речь идет о сайтах Elle.ru, Ellegirl.ru, Elledecoration.ru. Они перестают работать из‑за расторжения лицензионного соглашения.
«Речь не идет о продлении действия лицензионного соглашения на 2023 год, поэтому нами принято решение о закрытии сайтов», — заявил владелец и гендиректор медиахолдинга Виктор Шкулев.
Редакционным командам сайтов предложат работу в других проектах Shkulev Media Holding. В частности, предложат вакансии в новых стартапах, которые запускаются в январе 2023 года.
«В уходящем году компания имела возможность делать успешный бизнес под брендом Elle, и мы благодарны всем нашим партнерам, которые были с нами и реализовывали Win-Win модель сотрудничества», — заключил Шкулев.
После начала спецоперации множество зарубежных изданий прекратили сотрудничество с российскими медиахолдингами. В России больше не выпускается журнал GQ, ряд печатных изданий стал работать под новыми брендами. Команда Cosmopolitan теперь выпускает журнал Cosmagazine, редакция Esquire занимается изданием «Правил жизни». Men’s Health теперь называется Men Today, а «Домашний очаг» стал «Новым очагом».