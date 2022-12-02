Shkulev Media Holding прекращает работу сайтов под брендом Elle

После начала спецоперации множество зарубежных изданий прекратили сотрудничество с российскими медиахолдингами. В России больше не выпускается журнал GQ, ряд печатных изданий стал работать под новыми брендами. Команда Cosmopolitan теперь выпускает журнал Cosmagazine, редакция Esquire занимается изданием «Правил жизни». Men’s Health теперь называется Men Today, а «Домашний очаг» стал «Новым очагом».