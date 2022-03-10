Hearst отзывает лицензии у российских редакций Esquire и Elle

Президент американской компании Hearst Деби Кирикелла объявила партнерам Shkulev Media и Fashion Press в России о прекращении сотрудничества. Об этом сообщает WWD.

Hearst передаст свои акции Shkulev Media (Elle Russia), а в случае с Fashion Press (Esquire, Harper’s Bazaar, «Домашний очаг», Cosmopolitan и Men’s Health) — расторгнет лицензионные соглашения на принадлежащие ей бренды.

«Хотя мы твердо уверены, что наши бренды играют важную роль в привлечении и информировании аудитории по различным темам, включая текущие события, эскалация гуманитарного кризиса и наша глубокая озабоченность по поводу его широкого воздействия заставила нас пересмотреть нашу роль — и нашу ответственность — как глобального бизнеса», — пояснила Кирикелла.

Главный редактор Esquire Сергей Минаев подтвердил закрытие издания. «Я всегда говорил редакции: каждый номер должен быть сделан так, как будто он последний. Чтобы потом не было стыдно. И вот перед вами действительно наш последний номер. На обложке — Эдуард Лимонов, что символично», — написал он.

Ранее издательский дом Condé Nast (GQ, Vogue, Tatler, Glamour) приостановил все издательские операции с Condé Nast Russia. «Для журналистов и редакционных коллективов по всему миру крайне важно, чтобы мы могли создавать контент без риска для безопасности наших сотрудников. Недавно российское правительство приняло новые законы о цензуре, которые теперь делают это невозможным для нас», — рассказал глава ИД Роджер Линч.

После начала «военной операции» на Украине из России ушло множество брендов. Вот их неполный, но обновляемый список.