перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Формула-1» запретила трансляцию гонок в России 19:14
Генпрокуратура потребовала заблокировать страницу «Медузы»* во «ВКонтакте» 18:34
Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси 18:07
Sony Music приостанавливает работу в России 17:56
Roman Skrypnyk/Unsplash
Hearst отзывает лицензии у российских редакций Esquire и Elle 17:21
Магазины Metro продолжат работать в России 17:13
Бенедикт Камбербатч развернул флаг Украины на вручении кинопремии 16:31
Pandora приостанавливает работу в России 16:20
Сергей Шнуров временно ушел с поста генерального продюсера RTVI 16:02
Yasin Hasan/Unsplash
Nintendo приостановила поставки консолей в Россию 15:54
Эстония приостанавливает выдачу туристических виз россиянам 15:39
Москва выделит 500 млн рублей на создание новой сети быстрого питания 15:33
Правительство России определило перечень товаров, временно запрещенных к вывозу из страны 15:17
«Аквариум» приостановил концертную деятельность 14:56
Президентом Венгрии впервые стала женщина. Пост заняла Каталин Новак 14:32
Что сказали Лавров и Кулеба в Анталье? Главное 13:11
FourFour/Unsplash
Uniqlo временно приостанавливает деятельность в России 12:53
Китай отказался поставлять России авиазапчасти 12:39
Великобритания ввела санкции против Абрамовича, Сечина, Миллера, Костина и Дерипаски 12:20
Минздрав: основные мировые производители инсулина подтвердили, что продолжат работать в России 11:54
Отключить рекламу

Hearst отзывает лицензии у российских редакций Esquire и Elle

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:21

Президент американской компании Hearst Деби Кирикелла объявила партнерам Shkulev Media и Fashion Press в России о прекращении сотрудничества. Об этом сообщает WWD.

Hearst передаст свои акции Shkulev Media (Elle Russia), а в случае с Fashion Press (Esquire, Harper’s Bazaar, «Домашний очаг», Cosmopolitan и Men’s Health) — расторгнет лицензионные соглашения на принадлежащие ей бренды.

«Хотя мы твердо уверены, что наши бренды играют важную роль в привлечении и информировании аудитории по различным темам, включая текущие события, эскалация гуманитарного кризиса и наша глубокая озабоченность по поводу его широкого воздействия заставила нас пересмотреть нашу роль — и нашу ответственность — как глобального бизнеса», — пояснила Кирикелла.

Главный редактор Esquire Сергей Минаев подтвердил закрытие издания. «Я всегда говорил редакции: каждый номер должен быть сделан так, как будто он последний. Чтобы потом не было стыдно. И вот перед вами действительно наш последний номер. На обложке — Эдуард Лимонов, что символично», — написал он.

Ранее издательский дом Condé Nast (GQ, Vogue, Tatler, Glamour) приостановил все издательские операции с Condé Nast Russia. «Для журналистов и редакционных коллективов по всему миру крайне важно, чтобы мы могли создавать контент без риска для безопасности наших сотрудников. Недавно российское правительство приняло новые законы о цензуре, которые теперь делают это невозможным для нас», — рассказал глава ИД Роджер Линч.

После начала «военной операции» на Украине из России ушло множество брендов. Вот их неполный, но обновляемый список.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
ромком
Хочу замуж
Кристина Асмус и Милош Бикович находят друг друга в ромкоме Сони Карпуниной
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Правительство РФ
Люди
Сергей Минаев
Эдуард Лимонов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить