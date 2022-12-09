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Бывшему ведущему телеканала «Дождь»* Алексею Коростелеву запретили въезд в Латвию
Юлия Онодэра
Сегодня в 20:07

Бывшему ведущему телеканала «Дождь»* Алексею Коростелеву запретили въезд в Латвию. Об этом сообщило издание Delfi.

По его словам, Министерство внутренних дел страны включило Коростелева в так называемый черный список из‑за его высказываний о якобы помощи «Дождя»* российской армии. За эти же слова ведущий был уволен с телеканала.

Коростелев сможет обжаловать решение латвийского МИД в течение месяца в Административном окружном суде.

Журналист в данный момент проживает в Грузии, у него нет латвийской визы или вида на жительство в стране. Delfi отметил, что в связи с этим власти Латвии не могут привлечь Коростелева к уголовной ответственности.

Вечером 1 декабря ведущий Алексей Коростелев произнес в эфире «Дождя»* фразу, из‑за которой сложилось впечатление, будто телеканал занимается отправкой снаряжения Российской армии. За это журналист был уволен, а на редакцию завели дело об административном правонарушении.

6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) аннулировал лицензию «Дождя»*, вещание прекратили 8 декабря. Помимо слов Коростелева было еще несколько поводов: канал не обеспечил дублированную звуковую дорожку на национальном языке, показал карту с Крымом в составе России, а также назвал Вооруженные силы РФ «нашей армией».

После аннулирования лицензии телеканала его гендиректор Наталья Синдеева** попросила Коростелева, а также двух возмущенных его увольнением коллег вернуться на работу. Руководительница «Дождя»* призналась, что чувствует себя «отвратительной гадиной» из‑за принятого решения.

Однако главред телеканала Тихон Дзядко*** заявил, что Коростелева не восстановят в должности. «Наталья Синдеева** не отвечает за кадровую политику в редакции, поскольку собственник не имеет права вмешиваться в редакционную деятельность», — подчеркнул он.

*Телеканал «Дождь» признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом.
**Наталья Синдеева внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов.
***Тихон Дзядко внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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