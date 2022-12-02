Телеканал «Дождь»* уволил ведущего Алексея Коростелева за слова о поддержке Российской армии

Телеканал «Дождь»* уволил ведущего Алексея Коростелева за слова о возможной поддержке Российской армии, которые он произнес в эфире. Об этом сообщила глава информационной службы Екатерина Котрикадзе.
По ее словам, Коростелев произнес «ошибочную и категорически неприемлемую для всей редакции» фразу, из‑за которой у некоторых зрителей «сложилось впечатление, что телеканал занимается отправкой снаряжения Российской армии».
«Это не так. Телеканал „Дождь“* не занимается, не занимался и не будет этим заниматься в дальнейшем. Никогда. Мы знаем, насколько двусмысленно могли звучать слова нашего коллеги», — подчеркнула Котрикадзе.
Решение о прекращении сотрудничества с Коростелевым, как отметила журналистка, руководство «Дождя»* считает «единственно верным и возможным», хотя и «очень сложным». Редакция принесла извинения зрителям за слова ведущего.
Вечером 1 декабря Алексей Коростелев напомнил в эфире программы о телеграм-боте телеканале и почтовом адресе, куда желающие могут прислать свои истории о мобилизации в России и ситуации на передовой.
«Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте, потому что те истории, которые публиковались и рассказывались родственниками, честно говоря, бросают в ужас», — добавил ведущий.
Главред «Дождя»* Тихон Дзядко в своем телеграм-канале подчеркнул, что Коростелев ввел аудиторию в заблуждение. Кроме того, из‑за высказывания телеведущего в отношении телеканала в Латвии завели дело об административном правонарушении.
По словам председателя нацсовета по элеменным средствам массовой информации страны Иварса Аболиньша, «Дождь»* уже во второй раз нарушает закон. Третье нарушение может привести к аннулированию разрешения на вещание.
«У „Дождя“* проблемы. Мне бы не хотелось стать человеком, который закроет телеканал — я благодарен за все 8 лет с небольшим перерывом, что я на нем работал. И увольнению, если оно спасет телеканал и позволит моим коллегам и дальше работать, я не противлюсь и принимаю его без скрытой обиды и чего‑то там еще», — прокомментировал случившееся сам Коростелев в своем телеграм-канале.
*Телеканал «Дождь» признан в России иностранным агентом.