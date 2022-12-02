Телеканал «Дождь»* уволил ведущего Алексея Коростелева за слова о поддержке Российской армии

«У „Дождя“* проблемы. Мне бы не хотелось стать человеком, который закроет телеканал — я благодарен за все 8 лет с небольшим перерывом, что я на нем работал. И увольнению, если оно спасет телеканал и позволит моим коллегам и дальше работать, я не противлюсь и принимаю его без скрытой обиды и чего‑то там еще», — прокомментировал случившееся сам Коростелев в своем телеграм-канале.