Генеральный директор «Дождя»* попросила уволенных сотрудников вернуться на телеканал

Генеральный директор телеканала «Дождь»* Наталья Синдеева** попросила уволенных сотрудников вернуться на работу. Об этом она сказала в видео, опубликованном на ее телеграм-канале.
В ролике заплаканная Синдеева** заявила, что «больше так не может», и обратилась к уволенному ранее Алексею Коростелеву, а также Маргарите Лютовой и Владимиру Романскому, которые ушли с «Дождя»* после увольнения Коростелева.
Синдеева** сказала, что «все эти годы боролась за то, чтобы оставаться человеком в любой ситуации, любой, что бы ни происходило». Однако в последние четыре дня она чувствует себя «просто отвратительной гадиной».
«Мы за ошибку уволили Лешу. Это было самое ужасное, что мы могли сделать в той ситуации. Нужно было отстранить Лешу от эфира, выдохнуть. Мы сделали это ужасное, и все эти четыре дня я хочу исправить эту ошибку и сказать „Леш, прости“», — призналась гендиректор телеканала.
Синдеева** также принесла извинения зрителям «Дождя»*. Она подчеркнула, что увольнение Коростелева было «подлостью», после которой, на ее взгляд, у телеканала не будет будущего.
«Про какие ценности мы тогда говорим все время? Как мы можем быть перед аудиторией нашей, которая нам всегда доверяла? Как с этим жить? Я не знаю», — призналась Синдеева**.
«Конечно, многие не поймут меня», — добавила гендиректор, отметив, что «возможно, после этого заявления все разрушится и, возможно, не будет телеканала». Но, по словам Синдеевой**, она «не сможет заткнуть себя».
«Леша, Рита, Роменский, ребят, возвращайтесь на „Дождь“*. Это была ошибка. Никакого злого умысла. Была очень плохая ошибка, и украинцы могут нас за это не простить. Но это ошибка, и люди совершают ошибки», — закончила Синдеева**.
После этого она обратилась к своим коллегам. «Наверное, я сейчас вас подвожу, потому что вы не согласны с этим моим решением, и у вас есть полное право вести себя так, как вы считаете нужным. Но я себя могу вести только так. Больше я ничего не могу сделать. Я хочу остаться человеком, как я оставалась все это время», — подытожила Синдеева**.
Вечером 1 декабря ведущий Алексей Коростелев произнес в эфире «Дождя»* фразу, из‑за которой сложилось впечатление, будто телеканал занимается отправкой снаряжения Российской армии. За это журналист был уволен, а на редакцию завели дело об административном правонарушении.
6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) аннулировал лицензию «Дождя»*, вещание будет прекращено 8 декабря. Помимо слов Коростелева было еще несколько поводов: канал не обеспечил дублированную звуковую дорожку на национальном языке, показал карту с Крымом в составе России, а также назвал Вооруженные силы РФ «нашей армией».
*Телеканал «Дождь» признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом.
**Наталья Синдеева признана Минюстом РФ физическим лицом-иноагентом.