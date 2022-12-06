Генеральный директор «Дождя»* попросила уволенных сотрудников вернуться на телеканал

После этого она обратилась к своим коллегам. «Наверное, я сейчас вас подвожу, потому что вы не согласны с этим моим решением, и у вас есть полное право вести себя так, как вы считаете нужным. Но я себя могу вести только так. Больше я ничего не могу сделать. Я хочу остаться человеком, как я оставалась все это время», — подытожила Синдеева**.